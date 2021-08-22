Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz

Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Türkiye, Kabil Havalimanı'ndaki güvenliği uygun şartlarda sağlamaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gündemdeki konuları değerlendirmek adına bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'a "Türkiye, Kabil Havalimanı'ndaki güvenliği uygun şartlarda sağlamaya devam edebilir" dedi.

Görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

UYGUN ŞARTLARIN OLUŞMASI ÖN KOŞULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

"KOMŞU ÜLKELERDE YARDIM SAĞLANMALI"

Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz - Haberler
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