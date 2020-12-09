Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde ABD seçimlerinden başkan olarak çıkan Joe Biden ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biden ile yabancı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Obama döneminden de gayet iyi tanıyan birisiyim. Rahatsızlığımda evime kadar gelmiş olan birisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden ve onun başkanlığında iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biden ile yabancı bir isim değilim. Biden ile Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı.

"SİLAH ALIMLARIYLA ALAKALI ATTIKLARI ADIMLARI ŞIK BULMUYORUZ"

Dünyada siyaset çok çirkin ilerliyor maalesef. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? ABD'den sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Silah alımlarıyla alakalı maalesef attıkları adımları, ifadeleri şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz.

"SAYIN BIDEN İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyoruz. Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız. Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşılarak yol bulmuştur. Ülkenizden birileri negatif şeyler sufle edebilir. O önemli değil, onlar siyasetin acemileridir. Biz ABD ile bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum"