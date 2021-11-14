Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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