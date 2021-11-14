Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor.
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor."
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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