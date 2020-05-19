Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barajın yapımına engel olmak isteyenlerin ezildiğine inanıyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barajın yapımına engel olmak isteyenlerin ezildiğine inanıyorum" "Her ay bir türbini hizmete alıp Ilısu'yu yılsonuna kadar tam kapasite faaliyete geçireceğiz" "Ilısu Barajı'ndan en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Barajın yapımına engel olmak isteyenlerin ezildiğine inanıyorum" "Her ay bir türbini hizmete alıp Ilısu'yu yılsonuna kadar tam kapasite faaliyete geçireceğiz" "Ilısu Barajı'ndan en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerindeki vatandaşlarımızı hayırlı olsun diyorum. Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum" "Geçtiğimiz 18 yılda 8362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye 2002 yılında 276 baraja sahipti, 585 baraj daha ekledik" 21 Mayıs'ta 5 hastanenin açılışını yapacağız" Kaynak: İHA