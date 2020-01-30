Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ depreminde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "Çarpmayan kalp olur mu" notuyla paylaştı.

30.01.2020 23:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nin ardından, 'da UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik'le telefonda görüştü.

"ÇARPMAYAN KALP OLUR MU?" NOTUYLA PAYLAŞTI

İletişim Başkanı , o anları Twitter hesabından, "Çarpmayan kalp olur mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" notuyla paylaştı.

MEVLAM, SİZLERİ KORUDU

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Azize Çelik, acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile telefonla irtibat kurarak enkaz altından 17 saat sonra kurtarılmıştı. Çelik hastanedeki tedavisi sürerken hiçbir zaman inancını kaybetmediğini belirterek "Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın" demişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü
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