Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.

01.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı , ve 'nun nikah törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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