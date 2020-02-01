Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.
01.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA