Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi Salonun iç/genel planı Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
09.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi
Salonun iç/genel planı
Saygı duruşu
İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA