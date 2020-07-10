Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın önünde toplanan vatandaşları uyardı. Ayasofya önünde gösteri yapmanın doğru olmadığını belirten Erdoğan, "24'ünde hep beraber Cuma namazını kılar, Ayasofya'yı ibadete açarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya'nın önünde toplanan vatandaşları, "İçeride ve dışarıda oralarda görüntü vermek, gösteri yapmak doğru değil" ifadeleriyle uyardı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından Ayasofya Meydanı'na akın eden yüzlerce vatandaş, sevinç gösterilerinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında söz konusu görüntüler nedeniyle vatandaşları uyardı.

"İÇERİDE VEYA DIŞARIDA GÖRÜNTÜ VERMEK DOĞRU DEĞİL"

24 Temmuz'da cuma namazı ile birlikte Ayasofya'nın ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "24 Temmuz'a kadar tüm milletimden camideki çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, burayı görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Aldığım bazı haberler çerçevesinde içeride ve dışarıda oralarda görüntü vermek, gösteri yapmak doğru değil. İnşallah 24'ünde hep beraber Cuma namazını kılar, Ayasofya'yı ibadete açarız. İçeride eksiklikler var. 6 ay gibi süre içerisinde yapacağımız hazırlıklar var. Öyle bir hazırlıklar yapıyoruz ki, müslim, gayrimüslüm, hristiyan dünyasından kim gelirse gelsin, hepsi geldiği zaman burada yapılan dedikoduların olmadığını, ecdadımızdan devraldığımız mirası nasıl geleceğe taşıyacağımız konusunda en güzel örneğini vereceğiz.