Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

08.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al-i İmran suresinin 159. ve 160. ayetlerinin olduğu hat yazılı tabloyu Ayasofya Camii'ne hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat tablosu bağışladı. Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tabloda, Al-i İmran suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor. İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi olan tablo, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

"ALLAH KENDİSİNE GÜVENENLERİ SEVER"

Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin meali: "Sen onlara Allah'ın lutfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı tablonun en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir." ifadesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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