Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etti.
24.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan hareket etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA