Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Kısıklı'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan hareket etti. - İSTANBUL Kaynak: İHA