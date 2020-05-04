Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
04.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından binlerce askerin ve ailelerinin heyecanla beklediği terhis tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde kademeli olarak normalleşmenin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, binlerce askerin ve ailelerinin heyecanla beklediği terhis tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin ne zaman terhis olacağını açıkladı. Erdoğan, "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2019'da silah altına alınan binlerce genç, terhis olmayı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın onayı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kasım celp döneminde askere alınanların terhisleri bir ay ertelenmişti.

BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.

CELP ERTELEME VE HİZMET SÜRESİ UZATILMASI

Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, "Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak

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