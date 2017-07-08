Cumhurbaşkanı Erdoğan Argo Konuşan Gurbetçi Muhabiri Haşladı: Yakışmadı!

G20 zirvesi sonrası basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Almanya'da Türklere yönelik yayın yapan "Şeker Radyo"nun muhabiri çeşitli sorular yöneltti.

"KAYTARDI DİYORLAR, SİZ NE DİYORSUNUZ"

Gurbetçi muhabirin, basın üslubunu hiçe sayarak sorduğu sorulara büyük bir sabırla cevap veren Erdoğan, "Elbphilarmonie olaylarında kaytardı Erdoğan denildi. Siz ne diyorsunuz?" sorusu karşısında çileden çıkardı.

"SANA YAKIŞIYOR MU!"

Soru karşısında uzun süre durgunluk yaşayan Erdoğan, "Bir kere dili iyi kullanacaksın. Argo bir kelime kullanmak sana yakışıyor mu!" diyerek, gurbetçi muhabiri haşladı.

ERDOĞAN'IN KONSERE GİTMEMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi G20 zirvesine katılan liderler şerefine Hamburg Elbphilarmonie'de bir konser verilmiş, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan konsere katılmamıştı. Erdoğan'ın konsere katılmaması ise Alman basınında eleştiri konusu olmuştu. Çok iyi derece de Türkçe konuşamayan Gurbetçi muhabir Erdoğan'a bu konuyu sormak istemiş, ancak üslubun sınırını kaçırınca Erdoğan'dan azarı yedi.