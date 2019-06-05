CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.
Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Üsküdar'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden ve dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı.
Kaynak: DHA
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu