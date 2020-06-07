Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 2,5 ay çalışmalarını İstanbul'da sürdüren ve 1 Haziran'da Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmaları sırasında çekilen 4 fotoğrafını paylaştı.

07.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın çalışma ekibiyle birlikte koronavirüs sürecinde çalışmalarını İstanbul Trabya'daki Huber Köşkü'nden yürüttü. Cumhurbaşkanı, normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren ise Ankara'ya geçti.

KÜLLİYE'DEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Ankara'da yoğun bir mesaiyle çalışmalarına devam eden ve hafta içinde MGK, Kabine Toplantısı gibi toplantılara başkanlık eden Erdoğan; millet bahçesi, baraj açılışları da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde telefon görüşmesi yaparken ve yürürken çekilen 4 fotoğrafını paylaştı.

"MESAİYE DEVAM"

2,5 aydan sonra İstanbul'dan Başkent Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı, fotoğraflara "Ankara'da mesaiye devam..." notunu düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı

Politika Manşet

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