Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 2,5 ay çalışmalarını İstanbul'da sürdüren ve 1 Haziran'da Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmaları sırasında çekilen 4 fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın çalışma ekibiyle birlikte koronavirüs sürecinde çalışmalarını İstanbul Trabya'daki Huber Köşkü'nden yürüttü. Cumhurbaşkanı, normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren ise Ankara'ya geçti.

KÜLLİYE'DEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Ankara'da yoğun bir mesaiyle çalışmalarına devam eden ve hafta içinde MGK, Kabine Toplantısı gibi toplantılara başkanlık eden Erdoğan; millet bahçesi, baraj açılışları da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde telefon görüşmesi yaparken ve yürürken çekilen 4 fotoğrafını paylaştı.

"MESAİYE DEVAM"

2,5 aydan sonra İstanbul'dan Başkent Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı, fotoğraflara "Ankara'da mesaiye devam..." notunu düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR