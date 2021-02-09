Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın gelişi Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un...
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın gelişi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Salondan görüntüler
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey