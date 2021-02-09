Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı

09.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:06

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın gelişi Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın gelişi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Salondan görüntüler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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