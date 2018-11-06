Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet partisinin gerçekten çapsız, kifayetsiz tavrı ülkemizin en büyük handikapıdır. Halbuki insan şöyle siyaset meydanına çıktığında bir alternatif, bir rakip görmek istiyor. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki Kılıçdaroğlu gibi bir avare çıktı"

-"Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Yurtdışı destinasyonlarda Türkiye 1 numaradır. Büyük gövdeli uçak sayımızı 162'den 536'ya çıkardık"

-"Bay Kemal kıskansan da patlasan da biz daha çok çalışacağız"

-"Beyefendi Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Ankara'da olur diyor. Sen bizim nice kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da, Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın meşru olmayan yollarda geçti"

-"Et fiyatlarındaki talep artışın refah seviyemizin artması olarak görsem de fiyatların uygun olması için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gideriz. Zaman zaman bunu yapıyoruz ve piyasayı rahatlatıyoruz"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.