Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 20.05'de Almanya'nın Hamburg şehrinden Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 20.05'de Almanya'nın Hamburg şehrinden Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamburg Havalimanı'ndan yetkililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'dan ayrıldı.