Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüs ile mücadelede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi. Kaynak: DHA