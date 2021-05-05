Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz saatlerde Rus Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile de video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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