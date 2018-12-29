Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ittifakı kapsamında İstanbul'da 3 ilçede aday göstermeyerek Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceklerini de söyledi. Erdoğan Beşiktaş'ta MHP Belediye Başkan Adayı Serkan Topeli, Maltepe'de MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykal ve Silivri'de MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini kaydetti.

Ak Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları ise şöyle sıralandı:

"Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem

Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy

Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur

Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal

Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz

Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken

Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta

Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin

Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz

Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin

Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun

Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı

Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı

Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy" - İSTANBUL

Kaynak: İHA