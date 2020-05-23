Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kabristanını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kabristanını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanını ziyaret etti.

23.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kabristanını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kabristanını ziyaret etti

Kaynak: İHA

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