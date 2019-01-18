Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et