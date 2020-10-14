Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan...

14.10.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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