Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu sosyal medyada büyük merak konusu olurken, doktorun kendisine benzetilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu esprili bir şekilde "Ben değilim" açıklaması yapmıştı. Erdoğan'a aşı yapan doktorun Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti MKYK toplantısı sonrası kurmaylarıyla birlikte, vatandaşa da örnek olma açısından Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı yaptırdı. Telegram hesabından o anların fotoğrafını paylaşarak "Ben de aşı oldum" diyen Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SİYASİ LİDERLERİN AŞIYI TEŞVİK ETMELERİ ÇOK İSABETLİ OLACAK"

Konuşmasında siyasilere de çağrı yapan Erdoğan, "Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı. Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 25, 30 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da iyi. Aşı için belirlenen süreç de düşük. Bayağı hızlı olunuyor. 5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat. Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2'nci doz aşıyı 28 gün sonra olacağım" demişti.

İMAMOĞLU İDDİASI SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Erdoğan'ın aşı olduğu anlara ait fotoğraflar büyük ilgili görürken, aşıyı yapan doktorun kim olduğu da büyük merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetti.

İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının "İmamoğlu mu o?" şeklindeki mesajına, "Hayır, ben değilim" diyerek gülen surat emojisiyle birlikte esprili bir şekilde ile yanıt verdi.

AŞI YAPAN DOKTORUN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'a aşıyı yapan o doktor Ankara Şehir Hastanesi İdare ve Eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş'ti.