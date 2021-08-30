Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti (2)

'MÜLTECİ ÇOCUK' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 23-24 Mayıs 2016 arihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

'MÜLTECİ ÇOCUK' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 23-24 Mayıs 2016 arihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı zirvenin sembollerinden olan tablo, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlandı. Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç