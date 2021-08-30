Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

'MÜLTECİ ÇOCUK' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 23-24 Mayıs 2016 arihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

'MÜLTECİ ÇOCUK' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 23-24 Mayıs 2016 arihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı zirvenin sembollerinden olan tablo, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlandı. Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım
Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Belediyeler yakın markaja alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Belediyeler yakın markaja alınacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Ali Koç Erol Bulut Mame Thiam Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:22:57. #1.15#

title