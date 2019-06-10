Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti. Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti.
Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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