Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti. Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Çipras'ın talebini kabul etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras'ın hükümetin feshedilmesi talebini kabul etti.

Pavlopoulos'un resmi onayı sonrası Yunanistan'ın önümüzdeki temmuz ayında erken seçime gitmesi planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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