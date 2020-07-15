Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Biz, 'ölümüne, ölümüne' diyen Rizeli yiğidin etrafında yediden yetmiş yediye topyekun kenetlenerek, satılmış soysuzların karşılarına dikildik, irademizi çiğnetmedik.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
15.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:40

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Biz, 'ölümüne, ölümüne' diyen Rizeli yiğidin etrafında yediden yetmiş yediye topyekun kenetlenerek, satılmış soysuzların karşılarına dikildik, irademizi çiğnetmedik. 251 canımızı şehit verdik, 2 bin 194 canımız ise gazi oldu ama devletin, vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "İsmail Bey Gaspıralı" belgeseli çekimi ile ilgili açıklaması sırasında gelen sorular üzerine Türkiye gündemini değerlendirdi. Topçu, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ayasofya Camii ve Azerbaycan'ın Karabağ sınırında yaşanan son gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ darbe girişiminin bütün vahşet ve alçaklığına şahit olarak yaşamış biri olduğunu, aynı zamanda 12 Eylül ve 28 Şubat mağduru olduğunu belirten Başdanışman Topçu, "Ben dedeme sormuştum, 60 darbesini yapanlara karşı siz ne yaptınız dede diye, o başını mahcup bir halde önüne eğerek suskun kalmıştı. Daha sonra babama sordum. Beni gözaltına alıp memuriyetime haksız yere son verip kamu haklarından men eden, onlarca gencimizi bir sağdan bir soldan diyerek asıp yüzbinlerce insanı fişleyen 12 Eylül darbecilerine karşı ne yaptınız baba diye. O da mahcup bir şekilde başını önüne eğerek susmuştu. 15 Temmuz darbecilerine karşı siz ne yaptınız diye bize soran olursa onlara başımız dik, alnımız açık bir şekilde şöyle deriz; 'Milletin üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar.' Biz, 'ölümüne, ölümüne' diyen Rizeli yiğidin etrafında yediden yetmiş yediye topyekun kenetlenerek, satılmış soysuzların karşılarına dikildik, irademizi çiğnetmedik. 251 canımızı şehit verdik, 2 bin 194 canımız ise gazi oldu ama devletin, vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik. Darbecilere darbe yapan millet olarak tarihe not düştük deriz" ifadelerini kullandı.

"Ya Karabağ ya ölüm' diyen kardeş Azerbaycan halkının devlet ve millet olarak yanlarındayız"

Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu söyleyen Topçu, "Ermenistan, can Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'da hukuksuz işgalcidir. Şimdi de Azerbaycan sınırlarına tecavüz etti. 'Ya Karabağ ya ölüm' diyen kardeş Azerbaycan halkının devlet ve millet olarak yanlarındayız" dedi.

"Ayasofya'yı acı çekenlerden daha çok biz koruduk ve koruyacağız"

Ayasofya Camii ile ilgili de konuşan Topçu, "Vakfiye olan Ayasofya Camii daha önce müze yapılmış, Danıştay'ın kararı ile Ayasofya'nın hukuku iade edilmiştir. Karar ve değişim bizim egemenlik hakkımızdır. Ayasofya insanlığın ortak mirası olup, herkese açık parasız gezilebilecektir" ifadelerini kullandı.

Papa Françesko'nun Ayasofya Camii için "Büyük acı duyuyorum" şeklindeki sözlerine de atıfta bulunan Topçu, "Ayasofya'yı düşünerek içeriden ve dışarıdan kimsenin 'acı çekmesine' gerek yok. Ayasofya'yı 'acı çekenler'den daha çok biz koruduk ve koruyacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı Spor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Demet Akalın Selçuk Yöntem Mustafa Sandal
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 13:10:23. #1.14#
title