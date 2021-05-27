Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "27 Mayıs, milletimizin kahir ekseriyetinin nezdinde istiklal ve istikbalimiz için emperyalist güçlere ve onların içimizdeki her türden ve renkten piyonlarına karşı mücadele eden vatan evlatlarına ve kendi...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "27 Mayıs, milletimizin kahir ekseriyetinin nezdinde istiklal ve istikbalimiz için emperyalist güçlere ve onların içimizdeki her türden ve renkten piyonlarına karşı mücadele eden vatan evlatlarına ve kendi iradesine karşı yapılan darbenin ve alçak suikast gününün adıdır" dedi.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, millet iradesi üzerinde herhangi bir vesayeti kabul etmediklerini belirtti. Topçu, "27 Mayıs, milletimizin kahir ekseriyetinin nezdinde istiklal ve istikbalimiz için emperyalist güçlere ve onların içimizdeki her türden ve renkten piyonlarına karşı mücadele eden vatan evlatlarına ve kendi iradesine karşı yapılan darbenin ve alçak suikast gününün adıdır. 61 yıl önce 27 Mayıs'ta emperyalist güçlerin emriyle hareket eden cunta, milli iradeyi katledip, Türk yargısını siyasallaştırıp, milli iradenin seçtiği hükümetin başvekili Adnan Menderes ile onun iki bakanı olan Polatkan ve Zorlu'nun idam edilerek şehit edilmeleri sürecini başlatmıştır. 41 yıl önceki 27 Mayıs gününde ise 5,5 aylık Gümrük ve Tekel Bakanlığı döneminde yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılığı gün yüzüne çıkarıp engellemeyi başarmış olan siyaset ve devlet adamlığının 'yüz akı ve gün yüzlüsü' Gün Sazak Bey'imiz aynı gücün piyonlarınca eşi ile gittiği bir ziyaret sonrasında arabasından eşyalarını indirirken çapraz ateşe alınarak şehit edildiği gündür. Bugün de bizim medeniyet coğrafyamız üzerindeki emperyalist emellerini diledikleri gibi gerçekleştirmek ve sonrasında bizim istiklal ve istikbalimizi söndürmek isteyen küresel güçler, içimizdeki her kesim ve statüden dostların piyonları, medyaları ve ekonomik enstrümanları ile üzerimize gelmektedirler" dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden koparıp 'Sevr'i' tekrar açma sevdasındalar" diyen Topçu, "Ne yaparsa yapsınlar, dün dedelerimizin üzerine geldiler Çanakkale'de geçemediler, geçtiğini sananlar ise Sakarya'da, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bir olan dedelerimizin eliyle kara toprakla buluştular. Bugün de Gezi ile, 17-25 Aralık ile, 15 Temmuz ile geldiler, 'ölümüne ölümüne' diyen seçilmiş Cumhurbaşkanının etrafında bir olan aziz milletimiz, bunları vatanımızın sokaklarında rezil ü rüsva etti ve başaramadılar, yarın da başaramayacaklar. Çünkü Allah bizimle, millet bizimle, tarih bizimle. Ne yaparsa yapsınlar engel olamazlar. Önümüzdeki asır Türk asrı olacak ve bu asırda da en gür seda İslam'ın sedası olacak inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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