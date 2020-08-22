Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Müjdenin ülkemiz için olduğu kadar dünyanın refah ve barışı için...
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Müjdenin ülkemiz için olduğu kadar dünyanın refah ve barışı için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ülkemiz için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın refah ve barışı için de çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
22.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:10

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ülkemiz için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın refah ve barışı için de çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilan ettiği Karadeniz'de doğal gaz bulunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, açıklamalarda bulundu. Topçu, Fatih Sondaj Gemisi'nin 20 Temmuz'da başlattığı çalışmalar neticesinde Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin, Türkiye için olduğu kadar dünyanın refah ve barışına da katkı sağlayacağını iletti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Tuna-1 kuyusunda bulunan 320 milyar metreküp hakkında, "Cumhurbaşkanımızın verdiği tarihi bir müjde ile Fatih Sondaj Gemimizin 20 Temmuz 2020'de başlattığı çalışmalar neticesinde Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini öğrendik. Bu müjdenin ülkemiz için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın refah ve barışı için de çok önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Millet olarak bu yükseliş dönemimizde, birliğimizi ve siyasi istikrarımızı bozdurtmazsak, tarih de, zaman da, gelecek de Allah'ın yardımıyla bizimle olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin, ABD Başkan adaylarından Biden'in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı sarf ettiği sözlerin sorulması üzerine konuşan Topçu, "Emperyalist güçlerin hükümeti ve hükümet olmaya aday olanları, mazlum coğrafyalarda yıllardır yaptıkları katliam ve zulümlere karşı sahada ve masada etkin olan Türkiye'ye ve Türk halkının iradesiyle seçilmiş demokratik, laik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına müttefikliğe, devletler arası ve uluslararası hukuka aykırı, her türlü akıl ve hukuk dışı eylem, iftira ve tezgahlarla açık olarak saldırıyorlar. Türkiye, güçlü devleti, büyük milleti ile şüheda yadigarı kutsal vatana sahip bir ülkedir. Bölgesinin ve dünyanın, barışı, güvenliği, adalet ve refahı için hukuk içinde uluslararası hukukun meşruiyeti dahilinde nerede bir zulüm ve sömürü varsa dil, din, ırk ayrımı gözetmeden orada devleti ve milletiyle tarihin her devrinde olduğu gibi masada da, sahada da olmaya devam edecektir. Türkiye Türkiye'den büyüktür, dostluğunu seçenler kazanır" dedi.

Türk milletinin zafer ayı olarak kabul edilen Ağustos ayı içerisinde bulunulduğunu hatırlatan Topçu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da, "Türk'ün zaferler ayı olan Ağustos ayındayız, 26 Ağustos 1071'de Adud'üd-Devle Sultan Alp Arslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, 9 asır sonra ise Cumhuriyetimizin Kurucusu, İstiklal harbimizin başkomutanı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustosu 27'sine bağlayan gece Yunan ordusuna karşı başlattığı büyük taarruz ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde şanlı ordumuz düşman birliklerini imha etmiş, Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olacağını bütün dünya anlamıştır. 26-30 Ağustos'ta bize zaferler kazandıran, Adud'üd-devle Sultan Alp Arslan'ı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehit ve gazilerimizi, minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu vesile Malazgirt ve 30 Ağustos Bayramlarımız kutlu, zaferlerimiz daim olsun" şeklinde kutladı.

Merhum yazar Gençosmanoğlu ve Azerbaycan Eski Devlet Başkanı Elçibey hakkında konuşan Topçu, "Eserinde 'Aylardan Ağustos, günlerden Cuma' dediği gibi 21 Ağustos 1992'de Cuma günü Rabbine yürüyen destan şairimiz merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nu ve 'Bizim Türk milliyetçiliğimiz şovenizme, ırkçılığa karşı olan bir fikirdir. Bizim milliyetçiliğimiz milli özü müdafaa, Türk milli ruhunun korunması, onun dirilmesi, dünyaya anlatılması ve Türk birliğine nail olma mücadelesidir' diyen Azerbaycan'ın yetiştirdiği büyük dava adamı Ebulfez Elçibey'de 22 Ağustos 2000'de 'Biz halkı seve seve hakka doğru gidiyoruz' diyerek Hakk'a yürümüştür. Türk Dünyasını bu iki kıymetini de vefatının seneyi devriyelerinde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Son olarak Sultanbekov'un ziyaretini de değerlendiren Topçu, "Türk dünyasının halk müziği sanatçısı değerli ozanımız Arslanbek Sultanbekov ile milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk kültürünün tanıtımına ilişkin projeleri hakkında görüşmüş olmaktan memnun oldum" dedi.

Ziyarete ilişkin konuşan Sultanbekov ise, "Görüşmemiz çok faydalı oldu teşekkür ediyorum. Türk dünyasında ve dünyada Türkiyemizin önemli bir yeri var. Gayem Türk kültür değerlerini hem Türk dünyasına hem de bütün dünyaya tanıtmak, Sayın Bakanımızla çok verimli bir görüşme oldu sağ olsunlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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