Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, evlat nöbetindeki ailelere mesaj gönderdi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, evlat nöbetindeki ailelere mesaj gönderdi

08.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, evlat nöbetindeki ailelere mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere mesaj gönderdi. Mesaj ailelerin evlat nöbetini tuttuğu çadırda okunurken, Aslan mesajında, "15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza biran evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak'tan diliyor ve dua ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere mesaj gönderdi. Mesaj ailelerin evlat nöbetini tuttuğu çadırda okundu. Aslan mesajında, "Karşılıksız sevginin, aile birliğinin hoşgörü ve fedakarlığın sembolü olan başımızın tacı değerli annelerimiz şüphesiz ki hepimizin en değerli varlığıdır. Varlıklarını ve emeklerini hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğiniz annelerimizin evlatları PKK/PYD terör örgütü tarafından yüreklerinden koparılmaktadırlar. Ben de 15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza biran evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak'tan diliyor ve dua ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur" ifadelerine yer verdi.

Mesajın okunmasının ardından ailelerde alkış çalarak teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, evlat nöbetindeki ailelere mesaj gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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