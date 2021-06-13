Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı
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Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, çatı aday fikrini doğru olmadığını kaydetti. CHP ve HDP seçmenine çağrıda bulunan İnce, "CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok' sizi de bekliyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şişli'de partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan İnce, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum, 'Bu parti şirazesinden çıktı, bu artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsan, memnuniyetsizsen, gidişatı iyi görmüyorsan işte tam olarak senin yerin Memleket Partisi. CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları da Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok, bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor, buna rağmen bunlar büyüyemez, artık HDP'ye oy vermekten vazgeçtim' seni de bekliyorum Memleket Partisi'ne."

"BİZ ERKEN SEÇİME HAZIRIZ, VARIZ"

Erken seçime hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen İnce, "Vallahi erken seçime biz hazırız, varız. Siz sadece seçime katılmayı kolaylaştırın. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50 + 1 almak lazım. O zaman çatı adayı doğru değildir, ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın', evet tabi olacağım" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E KANAL İSTANBUL GÖNDERMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kanal İstanbul'u durduracağız, projedeki şirketlere 1 kuruş dahi vermeyeceğiz" sözlerine de göndermede bulunan İnce "Projeye sonuna kadar karşı çıkacağız. Ama 'İş dünyasına sesleniyorum; onlar kanalı başlatırsa biz iktidarda olduğumuzda paranızı ödemeyiz' demek de yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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