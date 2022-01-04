Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı saha iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar - Haberler
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Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı saha iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Millet İttifakı liderleri her fırsatta erken seçim istediklerini beyan ederken, 2022 yılını da bu yönde bir çalışma ile karşılıyor. İttifak partilerinin oy alamadığı illerde özel çalışma başlatan liderler, anket yaparak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstermesi gerektiğini halka soracak.

Chp, İYİ Parti ve Saadet Partisi bu yıl bölgesel anketlerle halkın nabzını tutacak. Öncelik oy alınamayan ve milletvekili çıkarılamayan illere verilecek. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu illerinde de özel bir çalışma yapılacak. Anket dışında o illerde görevli genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin hazırladığı raporlar da genel merkezlerde değerlendirilecek.

ADAYLIK İÇİN ANKET YAPILACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkacak isimler ankette seçmene sorulacak. Sonuçlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunulacak. Akşener, illerde yapılacak anket sonuçlarına göre karar alınmasından yana.

GENÇ NÜFUS ÖZEL "BEKLENTİ ANKETİ"

TRT Haber'in haberine göre ilk kez oy kullanacak olanlar ve üniversite öğrencileri gibi toplumun en genç nüfusu için de beklentiler anketi düzenlenecek. Halkın parlamenter sisteme bakış açısı anketlerle değerlendirilecek.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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