Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı saha iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar

Chp, İYİ Parti ve Saadet Partisi bu yıl bölgesel anketlerle halkın nabzını tutacak. Öncelik oy alınamayan ve milletvekili çıkarılamayan illere verilecek. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu illerinde de özel bir çalışma yapılacak. Anket dışında o illerde görevli genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin hazırladığı raporlar da genel merkezlerde değerlendirilecek.

ADAYLIK İÇİN ANKET YAPILACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkacak isimler ankette seçmene sorulacak. Sonuçlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunulacak. Akşener, illerde yapılacak anket sonuçlarına göre karar alınmasından yana.

GENÇ NÜFUS ÖZEL "BEKLENTİ ANKETİ"

TRT Haber'in haberine göre ilk kez oy kullanacak olanlar ve üniversite öğrencileri gibi toplumun en genç nüfusu için de beklentiler anketi düzenlenecek. Halkın parlamenter sisteme bakış açısı anketlerle değerlendirilecek.

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