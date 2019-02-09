Cumhur İttifakı Tire'de Projelerini Açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli, projelerini tanıttı.

İçelli bir otelde düzenlenen programda tarım ve hayvancılık, sanayi ve ticaret, ulaşım, tanıtım, kültür-sanat, eğitim, turizm, spor alanları, sosyal alanlar, kentsel yenileme, altyapı, sağlık ve sağlık turizmi gibi ana kategorilerde olmak üzere 36 proje açıkladı. Projelerin sunumunu gerçekleştiren İçelli, 24 Haziran'da başlayan gönül birlikteliğinin yerel seçimlerde de devam edeceğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlerine güç kattığını belirten ve seçim sathında kutlu hedefe birlikte yürüdüklerini söyleyen İçelli Cumhur ittifakı ile gönül birliğine sahip çıkacaklarını ve bayrağı en yükseğe tırmandıracaklarını belirtti.

İzmir'in en güzel ilçelerinden birinde yaşadıklarını ifade eden İçelli, şöyle konuştu:

"Bu güzel şehre, Tire'ye sevdalıyız. Tire için dertleniyoruz. Ben, tüm ömrümü geçirdiğim bu şehre kendimi adamaya geldim. Bunun için çıktım bu yola. Önce Tireliler'in gönlüne gireceğiz. Tire, İzmir ilçeleri arasında tarih, coğrafya ve ekonomik açıdan değerlendirildiğinde gelişmeye en açık ilçelerden biri. Bir kere, başkent olmuş bu şehir. Dönemin ticaret ve eğitim merkezi Tire. Biz istiyoruz ki, Tire bir başkent kadar üne kavuşsun. Tire, başkent olduğu dönemdeki gibi ticaretin de merkezi olsun. Çünkü geçmişiyle barışık olamayan geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Gelin şimdi, Evliya Çelebi'nin dediği ve övünerek her zaman söylediğimiz gibi taht-ı kadim şehri muazzam, dağlarından yağ, ovalarından bal akan, gönlü güzel Tireliler'in yaşadığı, sevdalısı olduğumuz Tire için hazırladığımız ve iddia ediyorum, yalnızca bizim belediyeciliğimiz ile gerçekleşmesi mümkün olan projelerimizi sizlere tanıtalım. Bize herkes 'çok mütevazısınız' diyor, kusura bakmayın, projeler konusunda mütevazı olamayacağım. Tire aşkına bu projeleri ancak biz yaparız."

Kaynak: AA