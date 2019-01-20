Cumhur İttifakı'nın Hassasiyetlerini Gözeteceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, "31 Mart yerel seçimlerini, bileşeni olduğumuz Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yöneteceğiz." dedi.

Karacan, ülke genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları" kapsamında, bir restoranda partililerle bir araya geldi.

Partisinin bölge, il ve ilçe temsilcileriyle buluşan Karacan, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "31 Mart yerel seçimlerini, bileşeni olduğumuz Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

Karacan, bazı il ve ilçelerde partisinin kendi adaylarıyla seçime gireceğini belirterek, "Büyükşehirlerde eğer adayımız güçlü değilse aday göstermeyeceğiz. HDP'nin kazanma ihtimali olan illerde eğer kendi adayımız güçlü değilse HDP'nin karşısında kazanma ihtimali olan en güçlü partiyi destekleyeceğiz." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Karacan, "Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bölgede emperyalistlerin ve batılı güçlerin hesaplarını ciddi manada bozmuştur. Bu operasyonlarda olduğu gibi Türkiye gerekli güvenlik tedbirlerini almaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA