Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Adayları Tanıtıldı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın kentin 20 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'den 17, MHP'den ise 3 belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıda konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'ta ittifakın, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tümünü kazanacağını söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından kentteki belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçenin belediye başkan adayları kamuoyuna açıklandı. 17'si AK Parti, 3'ü ise MHP'den olan adayların tanıtım toplantısına, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve AK Parti milletvekilleri de birer konuşma yaptı.

'VERASET İLAMI İÇİN BİLE AYLARCA BEKLİYORDUK'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz partililere seslendi.

AK Parti iktidarıyla Türkiye'de yaşanan ilkleri anlatan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti ile bürokrasi ortadan kaldırıldı. Bunu avukat olan arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Benim avukatlığımın ilk yılları; Veraset ilamı çıkacak, bir veraset ilamı çıkartmak için onlarca farklı yerlere yazı ve faks gönderiyorduk. Günler geçiyordu. Ondan sonra bir de adliyede uzun süre geçiyordu. Artık bir anda gidip noterden veraset ilamını alıp çıkıyoruz. Şimdi o eski günleri hatırlamıyoruz. Unuttuk. Ama gerçekten sadece bir veraset ilamı için bile aylar geçiyordu. Yine sağlık kuruluşlarının birleştirilmesini düşünün. Bizim Sakarya'da uzun bir koridoru vardı oraya devlet memurları gidemiyordu. İlaç yazdırmaya, sabah ezanı okunmadan orada kuyruğa geçmek gerekiyordu. Artık bunlar kalmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi çok sevdiklerini belirten Ali İhsan Yavuz, "Çünkü eğer AK parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı, bugün geldiğimiz noktanın hayalini bile kuramazdık. Eğer hele hele demokrasi alanında, özgürlükler alanında geldiğimiz alanın bir çeyreğinin bile hayalini kuramazdık" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN İYİ İHA'LARINI ÜRETİYORUZ'

Türkiye'nin artık silahlı ve silahsız, insansız hava aracı İHA'lar ürettiğini ifade eden Yavuz, "Şimdi ürettiğimiz İHA'larımız var; silahlı, silahsız. İnsansız hava aracı. Eğer Türkiye insansız hava aracını yapamamış olsaydı bugün teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde veremezdik. Ama artık ne İsrail'e mecburuz ne de Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi İHA'larımızı üretiyoruz silahlı silahsız. Hem kullanıyoruz hem de şimdi bütün dünyaya satıyoruz. Hatırlayın, şimdi yeni Ukrayna sipariş verdi. Dünyanın en iyi İHA'sını yapıyor Türkiye. Bir de şimdi yapacaklarımız var. Tank üretemeye başlıyoruz artık. Yerli tank. 250 tane yapacak, TSK'ya teslim edecek. Ardından 100 tane Katar ve başka ülkeler bekliyor. 41'inci tankın motoru yerli olacak. Yerli otomobil ve Kanal İstanbul'umuz olacak. Olacak olacak" dedi.

Konuşmasının ardından AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı. Yavuz, son olarak AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ı da kürsüye çağırarak adaylarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı'nın Balıkesir ilçe belediye başkan adayları şöyle:

AK Parti: Dinçer Orkan (Karesi), Hasan Avcı (Altıeylül), İsmail Cankul (Kepsut), Yusuf Cengiz (İvrindi), Şükrü Gür (Susurluk), Alp Bostancı (Bandırma), Kazım Arslan (Gömeç), Ramazan Bahçavan (Dursunbey), Erdinç Odabaşı (Gönen), Emin Ersoy (Havran), İbrahim Koman (Manyas), Turan Gün (Erdek), Turhan Şimşek (Savaştepe), İsmail Avcu (Bigadiç), Ekrem Yavaş (Sındırgı), Necdet Uysal (Burhaniye), Süleyman Aksoy (Marmara).

MHP: Tuncay Kılıç (Edremit), Osman Kılıç (Balya), Nazmi Başaran (Ayvalık)

- Balıkesir

Kaynak: DHA