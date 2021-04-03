Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
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Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde yorumlar yapılan Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından vatandaşın derdinin seçim değil geçim olduğunu belirten bir video paylaşıldı. Videonun sonunda "Hepimizin gerçek gündemi için geçim ittifakı" ifadeleri yer aldı.

Son dönemlerde Cumhur İttifakı'na katılacağı şeklinde yorumlar yapılan Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı.

"GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VAR"

"Milletimizin tenceresi kaynamıyorken derdimiz; seçim değil geçim" notuyla paylaşılan videoda vatandaşın, "Geçim şartları zor, hayat pahalılığı var. Kirayı, elektriği veremiyoruz, geçinemiyoruz. Emekli açlıktan ölüyor, kredi borcu olduğu için açlık sınırında. Gelir dağılımında adaletsizlik var" şeklindeki sitemlerine yer verildi.

Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu

"GEÇİM İTTİFAKI" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Videonun devamında "Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle... Hepimizin gerçek gündemi için geçim ittifakı... Hepimizin gündemi aynı" sözleri yer aldı.

"İTTİFAKIMIZA BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ"

Partisini il başkanları ve müfettişleri toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Gelin, milletimizle el ele verelim, insanımızın ortak gündeminde buluşalım. 'Geçim İttifakı'ndan başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz bir farkındalık kampanyası olan 'Geçim İttifakı'na, görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:34:39. #1.16#
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