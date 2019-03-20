Cumhur İttifakı, Gizli Pazarlıkların Yapıldığı İttifak Değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Ünal, Malatya'daki temasları kapsamında Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret etti, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra beraberinde AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Hacı Hasan Akyol Çarşısı önünde partililerle bir araya gelen Ünal, AK Parti'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine sevdalı olduğunu söyledi.

Ünal, önemli bir bölgede bulunduğunu ancak kendileri için her yerin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Biz ne diyoruz? 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Bir şey daha diyoruz. 'Tek oy, tek millet.' Tek oy, tek bayrak, tek oy, tek devlet.' Tek oy çok önemli. Tek bir oy bizim geleceğimize vereceğimiz kararı belirler. O yüzden dünyada gözlerini Türkiye'ye dikmiş bakanlara karşı, PKK'yı, FETÖ'yü, Türkiye düşmanlarını sevindirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 17 yıldır güzel bir şekilde yönetildiğini belirten Ünal, önceden çekilen çileleri ise alsa unutmayacaklarını kaydetti.

"Cumhur ittifakı masa başı, seçim ittifakı değildir"

Türkiye'nin asla eskiye dönmeyeceğini vurgulayan Ünal, şunları belirtti:

"Bu millet yenilmez, Türkiye bölünmez kardeşlerim. Bin yıldan beri bu topraklardayız, bağımsızlık bizim karakterimiz oldu. Asla diz çökmedik, boyun eğmedik, teslim olmadık. 15 Temmuz gecesi bunu dünyaya bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz gecesi bu millet bir gönüldaşlık, mutabakat oluşturdu. Millet bekası için bir ittifak oluşturdu. Cumhur İttifakı masa başı, seçim ittifakı değildir. Gizli kapaklı pazarlıkların yapıldığı bir ittifak asla değildir. Birilerinin kapalı kapılar arkasında hangi ittifakı yaptığını çok iyi biliyoruz. Kimin kiminle bir arada olduğunu, yol yürüdüğünü çok iyi biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. 31 Mart gecesi onlar derslerini almış olacaklar."

"AK Parti'nin yolu da izi de bellidir"

"AK Parti treninden inenler bir daha o trene binemezler" ifadesini kullanan Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan ile ya yol yürüyorsundur ya da yürümüyorsundur. Derdine, kavgasına, davasına, mücadelesine ya yardımcı oluyorsundur ya da olmuyorsundur. Kimse AK Partili gibi davranmasın. AK Parti'nin adayı burada." diye konuştu.

Ünal, kendileri ve makamları için mücadele vermediklerine dikkati çekerek, "Bu mücadeleyi milletimiz için veriyoruz. Bu mücadele millet için hizmetkar olma mücadelesidir. Her kim nefsinin, makamının derdine düşmüşse o bizden değildir. AK Parti'nin Genel Başkanı, teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkan adayları bellidir. AK Parti'nin yolu da izi de bellidir. Biz bizimle olanlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Bizimle olanlar ile karşımızda olanları da asla ve asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA