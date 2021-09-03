Cumhur İttifakı Ezine'de buluştu
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Cumhur İttifakı Ezine'de buluştu

Cumhur İttifakı Ezine'de buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhur İttifakı Çanakkale teşkilatları, Ezine ilçesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ziyaret programlarında bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Çanakkale teşkilatları, Ezine ilçesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ziyaret programlarında bir araya geldi.

Çanakkale'nin yatırım politikasını değerlendiren ve ilçelerde gerçekleştirilen devlet hizmetlerine yönelik ziyaretler kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun Ezine ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında Cumhur İttifakı mensupları siyasiler bir süre MHP İlçe Başkanlığı binasında gündeme dair konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, " Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanımız Nejat Önder, MHP İl Başkanımız Ali Tuğrul Yıldırım, Ezine İlçe Başkanımız Mehmet Ünsal ve Teşkilatımız ile birlikte, Cumhur İttifakımızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Ezine İlçe teşkilatını ziyaret ettik. MHP İlçe Başkanı Tahsin Yüksel'e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Cumhur İttifakı Ezine'de buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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