Cumartesi Pazar yasak var mı? 23 - 24 Ocak yasak var mı?
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Cumartesi Pazar yasak var mı? 23 - 24 Ocak yasak var mı?

21.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:10
Cumartesi Pazar yasak var mı? 23 - 24 Ocak yasak var mı?

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin en başında gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dönemlerde yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar Cumartesi Pazar yasak var mı? 23 24 Ocak yasak var mı? merak ediyor.

Hafta sonu yasakları cuma 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam etmekteydi. Gözler kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya çevrildi. Peki Cumartesi Pazar yasak var mı? 23 24 Ocak yasak var mı? İşte detayları!

CUMARTESİ PAZAR YASAK VAR MI?

11 Ocak günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti.Yeni bir karar alınana kadar, daha önceden alınan cuma 21.00'da başlayan, cumartesi, pazar günlerini içine alan ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam eden kısıtlamaların uygulanmaya devam edeceği yönünde.

23 - 24 OCAK YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nda yer alan karara göre 23 - 24 Ocak tarihleri kapsayan hafta sonunda sokağa çıkma yasağını uygulamaya devam edeceği yer almaktadır.

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