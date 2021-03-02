Cumartesi Pazar yasağı kalktı mı 2021? Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?
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Cumartesi Pazar yasağı kalktı mı 2021? Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

02.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:56
Cumartesi Pazar yasağı kalktı mı 2021? Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme süreci ile beraber Cumartesi Pazar yasağı kalktı mı 2021? Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı kararları!

Normalleşme süreci ile beraber Cumartesi Pazar yasağı kalktı mı 2021? Bu hafta sonu yasak var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı kararları!

CUMARTESİ PAZAR YASAĞI KALKTI MI 2021?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Birçok kısıtlamanın kalktığını açıklayan Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü olarak sürecek " dedi.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Düşük Riskli iller (Mavi);Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Orta riskli iller (Sarı);Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Yüksek Riskli İller (Turuncu);İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.Çok Yüksek Rislki İller (Kırmızı);Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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