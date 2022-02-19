Cumartesi hangi diziler var? 19 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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19 Şubat 2022 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 19 Şubat Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Şubat Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
19 ŞUBAT CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Yargı
- 16:15 Camdaki Kız
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Kaderimin Oyunu
- 17:00 Söz
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 22:45 Yukarıdaki Tehlike 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Şaşkın Damat
- 16:00 Baba
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Oğlum
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 08:25 Can Dostlar
- 10:55 Tozkoparan İskender
- 12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 Kuruluş Osman
- 16:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
- 10:00 Bir Yemek Olsan
- 10:45 Canım Annem
- 14:00 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 16:00 Yasak Elma
- 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Mahkum
- 23:00 Evlilik Hakkında Her Şey