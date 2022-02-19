Cumartesi hangi diziler var? 19 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 19 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Şubat Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

19 ŞUBAT CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

17:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

22:45 Yukarıdaki Tehlike 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şaşkın Damat

16:00 Baba

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Oğlum

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:25 Can Dostlar

10:55 Tozkoparan İskender

12:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

14:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Mahkum

23:00 Evlilik Hakkında Her Şey

Haberler.com - Gündem