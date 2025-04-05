Cumartesi günü hangi diziler var? 5 Nisan Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Nisan 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Can Borcu

Kanal D: Piyasa

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 NİSAN

11:25 Kod Adı Kırlangıç

13:05 3'te 3

15:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Bir Zamanlar İstanbul