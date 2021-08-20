CUMA SONRASI AŞURE İKRAMI YAPILDI
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CUMA SONRASI AŞURE İKRAMI YAPILDI

CUMA SONRASI AŞURE İKRAMI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Araklı'da Cuma namazı sonrası Aşure Günü dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

Araklı'da Cuma namazı sonrası Aşure Günü dolayısıyla aşure ikramı yapıldı. Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Pala vatandaşlara aşure ikramı yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada; "Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve Araklı Belediyemiz ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz programla birlikte Cuma namazı sonrası vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Bereket, birlik ve kardeşliğin en güzel temsillerinden olan Aşure Günü'müz mübarek olsun. Rabbim bizlere, böylesi özel günleri hep birlikte yaşamayı nasip etsin. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Murat Zorluoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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