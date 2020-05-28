Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu: "Şadırvanlar kapalı olacak, namaz cami içerisinde...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu: "Şadırvanlar kapalı olacak, namaz cami içerisinde...

Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu: "Şadırvanlar kapalı olacak, namaz cami içerisinde kılınmayacak" Cemaatle kılınacak namazlarda rehberler, vatandaşları bilgilendirecek Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, yarın kılınacak Cuma Namazı ile birlikte yeniden...

28.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:16

Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu: "Şadırvanlar kapalı olacak, namaz cami içerisinde kılınmayacak"

Cemaatle kılınacak namazlarda rehberler, vatandaşları bilgilendirecek

ANKARA - Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, yarın kılınacak Cuma Namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Cuma namazı için camiye gelenlerin maske takmaları ise zorunlu olacak, saflar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tutulacak.

Korona virüs Tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Namaz cemaatle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak cami avlusunda ve belirlenen spor salonu pazar yeri gibi alanda açık havada kılınacak.

Ankara'da bulunan camilerde cemaatin temas edeceği alanlarda detaylı temizlik işlemleri yapıldı. Başkent'in simgesi camilerin temizlik İşlerini üstelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cami avlularını yıkayarak dezenfekte etti.

Cemaatle kılınacak namaz öncesi tüm tedbirler alındı, cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Camiilerde tedbir amaçlı tesbih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına da izin verilmezken . Saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlenecek. Dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına da izin verilmeyecek. Vatandaşlar tek kullanımlık seccade ile namazlarını kılacak. Öğle ikindi ve Cuma namazları cemaatle kılınabilirken diğer vakitlerde bireysel ibadetler yapılabilecek.

Camilerde alınacak tedbirlere ilişkin bilgiler veren Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan,"Salgın süresince camiden uzak kaldık. Muhabbet, birlik mekanlarımız maalesef mahrum kaldık. Tüm Türkiye'de Cuma namazı ile beraber mahrum kaldığımız ibadethanemize kavuşacağız. Cenab-ı Allah bu felaketi def eylesin. İbadetlerimizde muhabbetle kucaklaştığımız günleri görelim diye temenni ediyoruz" dedi.

"Konulan kurallar vatandaşlarımızın ibadet hayatına konulmuş kısıtlamalar değildir"

65 yaş üstü vatandaşların camilerden bir süre daha uzak kalacağını bildiren Doğan," Devletimizin, bakanlıklarımızın Diyanet İşleri Başkanlığımızla yürüttüğü bu süreçte konulan kurallar vatandaşlarımızın ibadet hayatına konulmuş kısıtlamalar değildir. Birileri bunu provake etmesin. Camiye gelirken, öncelikli olarak vatandaşlarımız camiye gelirken maskesiz olmasınlar, abdestsiz çıkmasınlar şadırvan ve abdesthaneleri kapalı olacak. Seccadelerini alıp çıksınlar, caminin içinde kılınmayacak namazlar. Salgın hastalık nedeniyle mesafeyi gözetmek sebebiyle böyle bir karar alındı" diye konuştu.

"Mutlaka seccadeleri işaretli yere koysunlar"

Türkiye genelinde nerede namaz kılınacağının tespitinin yapıldığını ifade eden Doğan,".Avlusu olan camilerimizin avlusunda, cami bahçelerinde buna ilaveten belirlenen halk pazarı meydanları, spor salonları alanları, okulların bahçeleri belirlenen alanlar. Bunlara mülki amirler karar verdi. Bu alanlar müftülük ve kaymakamlıklarımızın internet sitesinden öğrenebilir. Açık alanlarda mutlaka seccadelerini işaretli yere koysunlar. Mesafeyi hala gözetiyoruz. Saf düzeninde bir buçuk metre mesafe çok önemli. Olabildiğince hutbeyi kısa ve farz namazdan sonra sünnet namaz ve tesbihatın camiide çekilmemesi gerekiyor. Farz namazı bittiği an, bayram sonudur tokalaşmak, bayramlaşmak yok. Farz namazından sonra bir an önce ayrılıp sünnet ve farz namazını evlerimizde eda ediyoruz" diye konuştu.

" Vatandaşları 5 kişilik Cuma komisyonları bilgilendirecek"

Açık alanlarda namaz kılınacağı için buralarda 5 kişilik Cuma komisyonları oluşturulduğunu ifade eden Doğan, vatandaşların onların yönlendirme ve rehberliğinden istifade edebileceğini belirterek,"Onlar ibadetimizin daha sağlıklı bir şekilde icra edilmesi noktasında görev alacaktır. Onların rehberliği hem sağlık hem ibadet açısından çok önemlidir. Ankara özelinde bin 687 mekan cami avluları veya diğer alanlar olarak şekilde belirlendi. 29 Mayıs Cuma gününden sonra namazlar kılınacak. Vatandaşlarımız camiye girilecek diye ısrar edilmesin camiler kapalı. Belediyelerimiz birkaç gün öncesinden temizlik işlemlerine başladı. Ben teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

"Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtacağız,vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi olarak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ise, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmesi için gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Aslan, İlçede onlarca caminin temizlik ve dezenfeksiyon işlerinin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirterek," Ankara genelinde 3 bin 11 cami var. Bunların bin 684 'ü merkezde 7 tanesi büyük cami. Onlardan başlayarak bütün a gurubu camilerin,yaklaşık 65 cami biz bunların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapacağız. Genel temizlikle başlıyoruz. Avluları yıkıyoruz. Cami içlerinin de ikindi namazında gerçekleştireceğiz. Gerekli önlemleri aldık. Güneşte açık olduğu sürece güven içerisinde namaz kılınacak. Hem maske ve tek kullanımlık seccade dağıtacağız vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi olarak" dedi.

Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu: 'Şadırvanlar kapalı olacak, namaz cami içerisinde...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Haber
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı Haber
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Haber
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben...
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu: "Şadırvanlar kapalı olacak, namaz cami içerisinde... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 15:17:29. #1.14#
title