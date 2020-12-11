GAZİANTEP - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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GAZİANTEP - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

11.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:19

Cuma namazında yurt genelinde yapılan yağmur duasında, İslam'ın su kullanımına verdiği öneme ve israfa dikkat çekildi.

Cuma namazında yurt genelinde yapılan yağmur duasında, İslam'ın su kullanımına verdiği öneme ve israfa dikkat çekildi.

Gaziantep'te de camilerde cuma hutbesinde su israf etmemenin önemi anlatıldı.

Hutbe arasında vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da da cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Dergah Camisi'ndeki yağmur duasında, uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak, özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirildi, rahmet temennisinde bulunuldu.

Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

Kilis'te, kış döneminde yeterli yağmur yağmaması ve kuraklık endişesi nedeniyle cuma namazında yapılan yağmur duası ilgi gördü.

Aralarında çocukların da bulunduğu cemaat imam eşliğinde yağmur duası yaparak, bol ve hayırlı yağmur diledi.

Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da aynı şekilde yağmur yağması için cuma vakti eller semaya yükseldi.

GAZİANTEP - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
GAZİANTEP - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
GAZİANTEP - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
GAZİANTEP - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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