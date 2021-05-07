Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
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Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler

Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU - Haberler | Güncel

VAN İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 5 cami önünde cuma namazı çıkışı aşı organizasyonu düzenledi.

VAN İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 5 cami önünde cuma namazı çıkışı aşı organizasyonu düzenledi. Aşı sırası gelen 55 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar, hastaneye götürülerek, Covid-19 aşısı yaptırıldı. Van Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Büşra Taban Soğanda, aşılama için herkesten destek beklediklerini belirterek, "Sırası gelen herkesin aşısını yaptırması gerektiğine inanıyorum" dedi. 

İl Sağlık Müdürlüğü'nün planlaması ile Halk Sağlığı Başkanlığı'nca aşıya teşvik için cuma namazı çıkışı organizasyon yapıldı. Ekipler, kentteki 5 cami önünde stant kurup, 55 yaş üstü olan veya kronik rahatsızlığı bulunanlarla tek tek görüştü. Sırası gelen ve aşı olmak isteyenlere aşının önemi anlatıldı. Aşı olmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 10 otobüsle hastaneye götürülürken, Covid-19 aşısı yaptırmaları sağlandı. 

Van Halk Sağlığı Başkanı Şebnem Kartal, aşılama faaliyetlerini desteklemek ve aşıya teşvik için çalışma yaptıklarını belirterek, "Cami çıkışı vatandaşlarımızla bire bir görüşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi 10 araç tahsis etti ve bu araçlarla götürüp aşılarını yaptırıyoruz" dedi.'TEK YOL AŞI'Van Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Büşra Taban Soğanda ise aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayan ya da ramazan nedeniyle gitmek istemeyenler için Büyükşehir Belediyesi ile organizasyon düzenlediklerini söyledi. Soğanda, "5 camide 10 Büyükşehir Belediyesi aracı var ve ekiplerimizle beraber insanların aşı hakkı var mı, yok mu; sorguluyoruz. Aşı hakkı olup aşı yaptırmak isteyenleri belediyenin araçlarıyla hastaneye götüreceğiz. Aşılarını yaptırıp tekrar aldığımız yere bırakacağız. Ben sırası gelen herkesin aşısını yaptırması gerektiğine inanıyorum. Bu hastalığı yenmemizin tek yolu toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır. Eski düzenimize, hayatımıza dönebilmemiz için kurallara uyup aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu. 

Cuma namazı çıkışı hastaneye götürülenler, aşılarını olup, bir süre tedbir amaçlı bekledikten sonra tekrar araçlarla alındıkları yere bırakıldı. Aşı olanlardan Hamza Aktanır (55), uygulamanın çok iyi olduğunu belirterek, "Cuma namazına geldik ve sağ olsun arkadaşlar, aşı olup olmadığımızı sordular. Sorguladılar ve istersem aşı olabileceğimi söylediler. Cami çıkışı bizi hastaneye getirip aşı yaptırdılar" dedi. 


Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler
Cuma namazı çıkışı aşı olmak isteyenleri hastaneye götürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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