Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları
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Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

Hayırlı Cumalar! Müslüman dünyasının en anlamlı günlerinden Cuma geldi. Duaların hat safhaya çıktığı bu anlamlı günde sevdiklerinize en şık Cuma mesajlarının WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden ve ayrıca SMS olarak gönderin. İşte, resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları
11.09.2020 07:26 | Son Güncelleme: 11.09.2020 07:29

Cuma günü günahların affolduğu, duaların kabul olduğu kutsal günlerdendir. Camiler, Cuma namazları için dolup taşar. Özel günü ayrıca hadisli ve dualı Cuma mesajları aracılığı ile yakınlarınızla kutlayın. Birbirinden özel Cuma mesajları SMS olarak gönderilmeye hazır!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalarr Dua ile…

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Cum? gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstün? .

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikay?tçisidir! ALLAH bizi şikay?t değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun ?ğ?nl?rd?n kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göst?r, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri ç?kça kabul eden ve ç?k m?rham?tli olan ?nc?k Sen "sin. "(Bakara, 128) Alemlerin ?f?ndisin? selatu selam (a. s. m) il? … Hayırlı Cumalar

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... De ki; "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" Dualarda buluşmak dileğiyle, Hayırlı Cumalar!

Rabbim; nefsimize "Celaliyle", kalbimize "Cemaliyle", hayatımıza "Hikmetiyle", hatalarımıza "Rahmetiyle", mahşerde "Muhammediyle" yardım etsin inşallah... Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

Allah'ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan o büyük kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

"Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar"

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun"

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları resimleri: 11 Eylül 2020 anlamlı Cuma mesajları, en güzel resimli Cuma sözleri, duaları, mesajları

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar…

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