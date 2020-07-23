Cuma mesajları 2020: Yeni resimli Cuma mesajları, anlamlı ve dualı Cuma mesajları
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Cuma mesajları 2020: Yeni resimli Cuma mesajları, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! 24 Temmuz Cuma günü için birbirinden anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını derledik. Kısa ve öz, hadisli Cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden gönderilmeye hazır. Ayrıca resimli Cuma mesajlarını SMS olarak sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, en güzel Cuma mesajları...

Cuma mesajları 2020: Yeni resimli Cuma mesajları, anlamlı ve dualı Cuma mesajları
23.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:21

24 Temmuz Cuma günü, Müslüman aleminin kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde geçirdiği en kıymetli zamanlardan. Dualar için ellerini açan İslam dünyasında Cuma günü, cemaatle kılınan Cuma namazı sonrası dualar edilir ve iyi dileklerde bulunulur. Bugünde en şık Cuma mesajları ile tüm sevdiklerinizin Cumasını anlamlandırın.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

"Eğer dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi."Gül ( Hadis-i Şerif )

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver. Amin. Cumamız Mübarek Olsun...

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin.

Dua damlaları gönlünüze dolsun, ibadetleriniz kabul, Cumanız mübarek olsun.

"Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! O'nun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur…" Kehf, 18/27

"Allah'ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayrı, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah'ım!) Duamı kabul eyle.

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.

İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Cumamız Mübarek Olsun.

Allah'ım sen "ben kırık kalplerin yanındayım" buyurmuştun, bizler küçücük bir virüsün karşısında acizliğimizi itiraf ediyoruz dünyadaki gadabından, ahiretteki azabından kurtar bizleri Ya Rabbi..

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Ömrümüzün kalan kısmını, geçen kısmından hayırlı eyle. Bu mübarek Cuma günü hürmetine hastalara şifa, dertli olanlara deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

"Onlar (takva sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever." (Âl-i İmrân, 3/134)

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Allahım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. - Hadisi Şerif

Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et. Hayırlı Cumalar.

Lütfunla maddi manevi şifalar, müjdeler, rızıklar gönder. Hayra giden yolları kolaylaştır ve bizi ihlas üzere daim eyle. Bizi, ailemizi ve bütün müminleri rızana, muhabbet ve marifetine mazhar eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

"Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste." (Mevlana)

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Her " Cuma" bir huzur, Her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim, dualarınız kabul, Cumanız Mübarek olsun..

"Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine Hamd ve Senâ etmekle başlasın. Sonra Peygambere Salât getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajı 2020: Yeni resimli Cuma mesajı, anlamlı ve dualı Cuma mesajları

Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin... (Hadisi Şerif)

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21) Cumamız bereketli olsun.

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