Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı
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Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Suudi Arabistan'da Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçakla saldırı girişiminde bulunan kişi, gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'da Müslümanların kutsalı olarak kabul edilen Kabe'de cuma hutbesi okuyan Şeyh Bandar Balila'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

BIÇAKLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği açıklanmayan saldırgan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" denildi.

Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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