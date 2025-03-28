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Cuma hangi diziler var? 28 Mart Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? 28 Mart Cuma TV'de bu akşamki diziler
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 28 Mart 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Mart 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: dizi yok

Star TV: Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 MART

14.30 Kod Adı Kırlangıç

17.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18.00 Ramazan Sevinci

19.45 Ana Haber

20.05 İddiaların Aksine

20.10 Bir Zamanlar İstanbul

23.20 Vefa Sultan

00.40 Teşkilat

03.10 3'te 3

03.50 Sahur Bereketi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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