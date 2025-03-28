Cuma hangi diziler var? 28 Mart Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 28 Mart 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 28 Mart 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Zembilli
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: dizi yok
Star TV: Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 MART
14.30 Kod Adı Kırlangıç
17.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
18.00 Ramazan Sevinci
19.45 Ana Haber
20.05 İddiaların Aksine
20.10 Bir Zamanlar İstanbul
23.20 Vefa Sultan
00.40 Teşkilat
03.10 3'te 3
03.50 Sahur Bereketi